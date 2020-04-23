В Калининградской области названа дата снятия режима самоизоляции

Сегодня, 13:38

Анна Лисова

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В Калининградской области названа дата снятия режима самоизоляции

С 29 апреля Калининградская область начинает выходить из карантина, о чем еще 24 апреля сообщил губернатор Антон Алиханов.

В регионе, несмотря на отмену карантина, будут действовать особые правила во всех торговых точка. Так, для посетителей будет действовать обязательный масочный режим. Владельцы торговых точек должны обеспечить соблюдение санитарных правил и социальное дистанцирование.

«Мы приняли решение ввести новый режим не с понедельника, а со среды, 29 апреля, потому что много правил, к которым надо подготовиться предпринимателям. Плюс подходит к концу срок указа президента, могут быть новые вводные. То, что я говорю, вступит в силу в среду, если не потребуется корректировок в случае принятия федеральных актов», — объявил Алиханов.

Напомним, с 28 марта в Калининграде действуют ограничения для торговых точек. В частности, разрешена работа только продовольственных магазинов и точек продажи товаров первой необходимости. В апреле власти региона начали постепенно снимать ограничения. Но, как объяснил губернатор, ограничения снимались постепенно, для сдерживания взрывного роста заболевани. 

Ранее Алиханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем, что дает возможность смягчить режим самоизоляции. 

 

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