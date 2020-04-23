В Минздраве назвали лекарства для лечения коронавируса у детей

Министерство здравоохранения России обнародовало методические рекомендации, касающиеся клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

Ведомство рекомендовало для лечения шесть препаратов. Среди них интерферон альфа-2b (применяться может исключительно в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин (с обязательной ЭКГ до начала лечения), лопинавир или ритонавир, а также тоцилизума, передает РИА Новости.

Напротив внутривенных иммуноглобулинов имеются две пометки - «только по строгим показаниям» и «нет опыта применения при COVID-19».

Дети, как известно, менее подвержены коронавирусной инфекции. В случае заболевания они переносят ее куда легче, нежели взрослые. Дети и подростки составляют от одного до пяти процентов от общего количества зараженных.

Коронавирус у юных пациентов преимущественно проявляется лихорадкой и непродуктивным кашлем. Выздоровление обычно наступает через неделю-две после заражения. Последнее в большинстве случаев происходит после общения с больными взрослыми.

Почти четверть детей переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, посему им не надо никакие противовирусные препараты.

В Минздраве призвали родителей и всех взрослых наблюдать за детьми любого возраста, поскольку именно они играют одну из главных ролей в распространении опасного заболевания.



