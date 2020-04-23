В Роспотребнадзоре объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Петербурге

Сегодня, 09:07

Ольга Громова

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В Роспотребнадзоре объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Петербурге

В пятницу, 24 апреля, в Санкт-Петербурге была зафиксирована очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в городе на Неве были выявлены еще 253 новых случая заражения. А это на 62 человека больше, нежели сутки назад. Почему произошел прирост заболевших в комментарии «КП - Санкт-Петербург» рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в Петербурге начали работать больше лабораторий, которые проводят тестирование на коронавирус. За счет этого возросла выявляемость.

«Если на минувшей неделе лабораторий было 17, то сейчас дополнительно открылось еще три. А чем больше мощности, чем больше людей мы обследуем за сутки, тем больше инфицированных находим», - сообщили в Роспотребнадзоре.

На статистику по городу также оказывают огромное влияние крупные очаги коронавируса. В Петербурге это институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Он уже более двух недель на карантине.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на еще один момент. Случается, что результаты анализов приходят не день в день, а с небольшой задержкой, посему они могут оказать влияние на общую картину заболеваемости на протяжении нескольких дней.

В пресс-службе констатировали, что говорить о прохождении пика заболеваемости еще рано. Медики с тревогой ожидают майских праздников. В случае, если все ринутся массово гулять, ситуация может сильно ухудшиться.

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