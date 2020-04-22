«Аэрофлот» урезал зарплаты топ-менеджеров на 40 процентов

Вчера, 22:37

Ольга Громова

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«Аэрофлот» урезал зарплаты топ-менеджеров на 40 процентов

Компания «Аэрофлот» в связи с проседанием рынка из-за пандемии коронавируса приняла решение сократить зарплаты топ-менеджменту на 40 процентов с первого апреля. Об этом представителей СМИ уведомил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

По его словам, решение принято консолидированное. Так последовательно «Аэрофлотом» реализуется программа сокращения зарплат.

«Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ. Закупается только самое необходимое», - приводит агентство «Интерфакс» слова Демина.

Несколько дней назад «Аэрофлот» проинформировал россиян о том, что в мае намерен значительно сократить количество рейсов внутри страны. К примеру, количество полетов в Петербург сокращено с 70 до 42 (за одну неделю). Существенно уменьшится количество рейсов и в Крым, например, в Симферополь. Если ранее совершалось 42 перелета, то в мае будет только 34.

В большинство российских городов «Аэрофлот» собирается выполнять семь или меньше рейсов в неделю.

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