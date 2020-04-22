В Петербург начали возвращаться наши граждане из Финляндии

Сегодня, 12:09

Ольга Громова

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В Петербург начали возвращаться наши граждане из Финляндии
Линия возврата в Россию с Финляндии

В Петербург возвращаются 11 жителей Петербурга и Ленинградской области, которые из-за закрытых по причине пандемии коронавируса границ застряли в Финляндии. Россияне, которые не сумели вернуться на Родину, обратились в посольство России за помощью. Благодаря слаженным действиям его сотрудников, а также отечественного МИДа, который также подключился к решению проблемы, удалось создать специальный коридор на российско-финской границе.

По данным «Коммерсанта», прилетевших из Финляндии, кроме пограничников и таможенников, будут встречать и сотрудники Роспотребнадзора. В Пулково все прибывшие пройдут медосмотр (он обязателен), после чего их развезут по домам на обязательный 14-дневный карантин.

К слову, в период со второго апреля в Северную столицу семью спецрейсами из Катара, Кипра, Тайланда и Испании в Россию вернулись почти 700 местных жителей.

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