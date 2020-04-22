В Ленинградской области введут ограничения для дачников

В рамках мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, в Ленинградской области власти вводят дополнительные ограничения для дачников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что перекрываться дороги не будут, но электрички останавливаться не будут на многих станциях.

На заседании правительства, которое проходило онлайн, Дрозденко рассказал, что решено запретить остановки электричек на ряде промежуточных станций, чтобы сделать безопасным транзит через регион. Эксперты прогнозируют, что майские праздники совпадут с выходом региона на «плато», и в Ленобласти вводятся дополнительные меры по недопущению второй волны зараженных.

«Мы не закрываем границы между Петербургом и Ленобластью, нас слишком много связывает и, какое решение примут наши соседи — нас уведомят. Мы точно не будем поступать как в других субъектах, где не впускают жителей Петербурга и Москвы, это неправильно. Однако нужно максимально обезопасить и продумать схему транзита», — объяснил Дрозденко.

По его словам, по дороге следования не смогут останавливаться дачники, которые едут на дачу в Ленобласти или в другой регион. Они должны позаботиться о том, чтобы закупить все необходимое для себя в начале пути следования.