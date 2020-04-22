Эксперт: новые данные по коронавирусу в России дают поводы для оптимизма

В России за минувшие сутки зафиксировано 4774 новых случая коронавирусного заражения, следует из данных оперативного штаба. Это меньше, чем в предыдущие дни, и дает повод для оптимизма, осторожно говорят эксперты.

По состоянию на 22 апреля было известно о 5236 новых случаях. За день до этого - о 5642 новых заражениях. То есть 4774 новых случая показывают, что уровень заболеваемости начал снижаться. Особенно это заметно по Москве - за минувшие сутки в городе зарегистрировано 1959 новых случаев - за шесть дней это самый низкий показатель. Всего же в столице заболели почти 34 тысячи человек.

Уменьшение количества заболевших дает повод предположить, что самое страшное уже позади.

«Не хочется звучать излишне оптимистично, хотя поводов для оптимизма достаточно. Сегодняшний прирост по России — это столько же, даже чуть-чуть меньше, чем было поставлено диагнозов в предыдущую субботу. Сегодняшний рост в процентах — 8,2%, то есть рекордно низкий показатель за время вспышки в России», - говорит обозреватель Business FM Андрей Ромашков.

Эксперт отмечает, что загадывать все же не стоит. Иногда плато не является стойким и становится лишь некоей ступенькой, после которой возобновляется рост уровня заболеваемости. Подобное уже случалось в Иране и Турции, к примеру.

После того, как новая статистика была объявлена, городничий Москвы Сергей Собянин подчеркнул эффективность предпринятых мер. В частности, по части введения цифровых пропусков.

«С момента ввода электронных пропусков у нас снизился поток больше чем на 500 тысяч людей, это говорит об эффективности этой системы. С момента автоматического контроля за пропусками мы видим также небольшое снижение потока, более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска», - поведал градоначальник.

Он добавил, что электронные пропуска позволяют властям контролировать не в целом поток, а именно те группы людей, которые режим самоизоляции не соблюдают и к которым имеется масса вопросов.