Эксперт: новые данные по коронавирусу в России дают поводы для оптимизма

В России за минувшие сутки зафиксировано 4774 новых случая коронавирусного заражения, следует из данных оперативного штаба. Это меньше, чем в предыдущие дни, и дает повод для оптимизма, осторожно говорят эксперты.
По состоянию на 22 апреля было известно о 5236 новых случаях. За день до этого - о 5642 новых заражениях. То есть 4774 новых случая показывают, что уровень заболеваемости начал снижаться. Особенно это заметно по Москве - за минувшие сутки в городе зарегистрировано 1959 новых случаев - за шесть дней это самый низкий показатель. Всего же в столице заболели почти 34 тысячи человек.
Уменьшение количества заболевших дает повод предположить, что самое страшное уже позади.
Эксперт отмечает, что загадывать все же не стоит. Иногда плато не является стойким и становится лишь некоей ступенькой, после которой возобновляется рост уровня заболеваемости. Подобное уже случалось в Иране и Турции, к примеру.
После того, как новая статистика была объявлена, городничий Москвы Сергей Собянин подчеркнул эффективность предпринятых мер. В частности, по части введения цифровых пропусков.
Он добавил, что электронные пропуска позволяют властям контролировать не в целом поток, а именно те группы людей, которые режим самоизоляции не соблюдают и к которым имеется масса вопросов.
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