ФАС выяснит, почему цены на лимоны подскочили на 500%

Федеральная антимонопольная служба оповестила, что начала проверку торговых сетей из-за стремительного роста цен на лимоны. Ряд нарушений ведомством, как отрапортовал во время видеоконференции с ритейлерами руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, уже зафиксировано.

По его словам, имеются просто вопиющие факты, когда цены на лимоны в период пандемии возрастали на 300-400, а то и все 500 процентов.

Как сообщает «МК» со ссылкой на информацию ФАС, изначально увеличение стоимости этих фруктов было обусловлено сокращением импорта на 41 процент.

И это притом, что спрос на лимоны со стороны покупателей существенно вырос. В ФАС полагают, что это следствие «фейков про коронавирус», где говорится о пользе того или иного продукта в период пандемии коронавируса.