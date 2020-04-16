Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус

Сегодня, 16:04

Ольга Громова

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Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус

Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Акулы пера и микрофона в зоне особого риска по коронавирусу. Пока страна и весь мир закрылись, представители СМИ работают в поте лица, чтобы зрители, слушатели и читатели получали актуальную информацию о темпах распространения коронавируса, о методах лечения, испытаниях вакцины, происшествиях в больницах и так далее. Естественно, это не проходит бесследно.

«Журналисты также относятся к зоне риска. Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами. По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз «коронавирусная инфекция», — цитирует Волина газета «Известия».

Замглавы Минкомсвязи добавил, что почти 500 наших коллег находятся на карантине с подозрением на коронавирус. Один столичный журналист от коронавирусной инфекции уже скончался.

За прошедшие сутки в России выявлено 5642 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев выявлено, как и в предыдущие дни, в Москве - 3083.

Всего с момента объявления пандемии в РФ зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, скончались 456 человек.

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