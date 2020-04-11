ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Сегодня, 15:21

Ольга Громова

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ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД
Работа службы ДПС

Госавтоинспекция принялась на месте выносить решения по нарушениям правил дорожного движения, без обязательного посещения подразделений. Такая практика продиктована пандемией коронавируса. Исключение - ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию ГАИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.

«Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом, минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции», - объяснил Понарьин.

Он добавил, что в случае, когда рассмотрение дела не входит в компетенцию сотрудника ГИДД, нарушителю назначают конкретную дату и время явки в подразделение.

Напомним, что водителям и пешеходам без лишней необходимости лучше не выезжать/не выходить и оставаться дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

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