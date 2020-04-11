ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Госавтоинспекция принялась на месте выносить решения по нарушениям правил дорожного движения, без обязательного посещения подразделений. Такая практика продиктована пандемией коронавируса. Исключение - ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию ГАИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.

«Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом, минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции», - объяснил Понарьин.

Он добавил, что в случае, когда рассмотрение дела не входит в компетенцию сотрудника ГИДД, нарушителю назначают конкретную дату и время явки в подразделение.

Напомним, что водителям и пешеходам без лишней необходимости лучше не выезжать/не выходить и оставаться дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией.