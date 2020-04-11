ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Госавтоинспекция принялась на месте выносить решения по нарушениям правил дорожного движения, без обязательного посещения подразделений. Такая практика продиктована пандемией коронавируса. Исключение - ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию ГАИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.
Он добавил, что в случае, когда рассмотрение дела не входит в компетенцию сотрудника ГИДД, нарушителю назначают конкретную дату и время явки в подразделение.
Напомним, что водителям и пешеходам без лишней необходимости лучше не выезжать/не выходить и оставаться дома во избежание заражения коронавирусной инфекцией.
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