Масяня обратилась к гражданам России из-за коронавируса

В рамках марафона #минусвирус петербургский художник Олег Куваев нарисовал новую Масяню, рассказывает портал Фонтанка.Ру. Новая серия о Масяне получила название «Вирус наехал и вспомнили – когда приперло». В нем Масяня выступила с обращением к гражданам России. Популярный мультипликационный персонаж посмеивается над теми, кто только сейчас осознал важность профессии врача.
И, конечно же, автор не лишил Масяню ее манеры рассказывать о событиях. Поэтому ирония, граничащая с сарказмом, присутствует в коротеньком флеш-мультфильме. Такой способ изложения прекрасно подходит для нынешней ситуации, уверен автор. Ведь и ранее медики работали в тяжелых условиях, но только сейчас все вспомнили, насколько важна профессия врачей.
Отметим, этот спецвыпуск «Масяни» был создан для марафона «Фонтанки.ру». Олег Куваев нарисовал его бесплатно для проекта, поддерживающего врачей.
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