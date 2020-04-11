Масяня обратилась к гражданам России из-за коронавируса

Сегодня, 10:49

Анна Лисова

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Масяня обратилась к гражданам России из-за коронавируса
Новая серия о Масяне

В рамках марафона #минусвирус петербургский художник Олег Куваев нарисовал новую Масяню, рассказывает портал Фонтанка.Ру. Новая серия о Масяне получила название «Вирус наехал и вспомнили – когда приперло». В нем Масяня выступила с обращением к гражданам России. Популярный мультипликационный персонаж посмеивается над теми, кто только сейчас осознал важность профессии врача.

«Тут совершенно неожиданно выяснилось, что самыми ценными для нас, для общества, являются не голливудские звезды и не футболисты, и не толстые морды на нефтяной трубе, и даже не вояки всяких родов. Когда пришел реальный кризис, все вдруг вспомнили о врачах и тех, кто в медицине. Теперь вдруг выясняется, что все мы на них только и уповаем. Здрастье, я ваша тетя. Ведь раньше тоже самое было», - говорит Масяня.

И, конечно же, автор не лишил Масяню ее манеры рассказывать о событиях. Поэтому ирония, граничащая с сарказмом, присутствует в коротеньком флеш-мультфильме. Такой способ изложения прекрасно подходит для нынешней ситуации, уверен автор. Ведь и ранее медики работали в тяжелых условиях, но только сейчас все вспомнили, насколько важна профессия врачей.

«Только вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили - когда приперло. И сейчас все прямо молятся на медиков. С балконов хлопают. Ой-ой-ой. Вспомнили», - говорит Масяня.

Отметим, этот спецвыпуск «Масяни» был создан для марафона «Фонтанки.ру». Олег Куваев нарисовал его бесплатно для проекта, поддерживающего врачей.

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