«Много врачей и много коек»: врач рассказал, что спасет Россию от коронавируса

Много врачей, много коек и все лучшие наработки советской медицины - вот то, что спасет Россию от глобальной пандемии коронавируса. В этом убежден знаменитый врач, кандидат медицинских наук Павел Бранд.

В интервью «Московскому комсомольцу» он поведал, что развитая западная медицина совершенно не приспособлена для борьбы с такими эпидемиями, как эта. Другое дело - медицина по советскому образцу. Павел Бранд убежден, что в данном случае это лучшее, что может быть.

«Чем более высокого уровня медицина в стране, тем меньше она приспособлена для борьбы с эпидемиями. Она заточена совершенно на другое. У нее другие задачи, другие цели и совершенно другая структура. Для борьбы с эпидемиями лучше всего подходит советская медицина», - говорит Бранд.

Медик убежден, что в стране еще осталась остаточная советская медицина, благодаря которой можно с большой степенью уверенности предположить, что при хорошем раскладе России удастся избежать сценария Италии или Нью-Йорка.

Павел Бранд уверен, что россиянам также стоит правильно себя вести. Важно осознать масштабы эпидемии и уяснить, что обращаться в клинику надо только в той ситуации, если появляется проблема с дыханием. При легких формах коронавируса человек может лечиться дома и не занимать койкоместо.