Военкоматы начали работать с призывниками в режиме онлайн

Военкоматы в России перешли на дистанционный режим работы с призывниками. Из-за пандемии коронавируса призывники пока не вызываются, но работа с юношами все равно проводится посредством средств связи - в телефонном режиме или через видеосвязь. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Онлайн призывников информируют о переносе сроков явки в военный комиссариат для проведения медосвидетельствования, о порядке и сроках работы призывных комиссий. Повестки молодые люди получили еще в марте, до объявления пандемии.

По его словам, призывные комиссии должны начать заседать в мае нынешнего года. Призывников отправлять в войска будет уже после 20 числа последнего весеннего месяца, передают Вести.ру.

Однако перед отправкой все призывники будут проверены на коронавирусную инфекцию. Помимо этого, всем им будут вручены медицинские маски. А непосредственно в войсках новобранцев ждет двухнедельный карантин - в обязательном порядке. При этом они будут находиться и питаться отдельно от других солдат, подчеркнул Герасимов.

При этом увольнение солдат со срочной службы должно быть проведено так, чтобы они не пересекались с новобранцами.

Заметим, что во время призыва весной планируют набрать 135 тысяч новобранцев. При этом юношей, которые закончат школу в этом году, на службу призывать не будут.



