Минпромторг: продуктов в России хватит минимум на два месяца

Сегодня, 21:14

Юлия Родина

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Минпромторг: продуктов в России хватит минимум на два месяца

Сегодня в Минпромторге было сделано заявление о том, что продуктов, которые есть в запасе у России, хватит ещё более чем на 2 месяца. Из-за распространения во всем мире вируса Covid-19 российские торговцы начали создавать резервные запасы продуктов питания. Именно поэтому нам не страшен пищевой дефицит, который может начаться уже в начале мая.

Минпромторг заявил о том, что в нашей стране запасы товаров первой необходимости и продуктов питания регулярно пополняются. Поэтому в связи с распространением в мире коронавируса российские власти просят людей не покупать товаров первой необходимости больше, чем нужно, ведь таким образом создаётся так называемый искусственный дефицит.

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