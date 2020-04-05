Минпромторг: продуктов в России хватит минимум на два месяца

Сегодня в Минпромторге было сделано заявление о том, что продуктов, которые есть в запасе у России, хватит ещё более чем на 2 месяца. Из-за распространения во всем мире вируса Covid-19 российские торговцы начали создавать резервные запасы продуктов питания. Именно поэтому нам не страшен пищевой дефицит, который может начаться уже в начале мая.

Минпромторг заявил о том, что в нашей стране запасы товаров первой необходимости и продуктов питания регулярно пополняются. Поэтому в связи с распространением в мире коронавируса российские власти просят людей не покупать товаров первой необходимости больше, чем нужно, ведь таким образом создаётся так называемый искусственный дефицит.