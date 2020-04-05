На дорогах в Петербурге замечены пробки

Сегодня, 16:28

Александр Зуев

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На дорогах в Петербурге замечены пробки

В Петербурге 7 апреля, по словам автомобилистов, на дорогах зафиксированы пробки. Стоит сказать, что активность автомобилистов действительно растет. Сейчас загруженность улиц оценивается в 1 балл. Такие показатели наблюдались с 30 марта, а с 3 апреля загруженность увеличилась до 2 баллов. 6 апреля, вечером, на внутреннем кольце КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса образовалась 14-километровая пробка, а  индекс самоизоляции в Петербурге  опустился до 2,9 баллов. Сегодня утром он находится на отметке в 3,8 балла, пишет Фонтанка.Ру.

Также стоит сказать, что в Петербурге сегодня произошло несколько ДТП. Так, на Менделеевской улице погиб велосипедист, на Большой Пороховской пострадал мотоциклист. На Волхонском шоссе произошло столкновение трех машин, на Пулковском у пересечения с Волхонским тоже столкнулись три автомобиля. Два «Вольво» и «Ситроен» не могли разъехаться на перекрестке улицы Маршала Захарова и Брестского бульвара.  На пересечении улицы Десантников и Ленинского проспекта «Шевроле Круз» протаранил  «Форд Фокус». А на перекрестке Обводного канала и улицы Розенштейна разбился «Форд Фьюжн».

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