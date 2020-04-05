В параде Победы на Красной площади примут участие четыре «Кинжала» и четыре Су-57

Сегодня, 16:14

Александр Зуев

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В параде Победы на Красной площади примут участие четыре «Кинжала» и четыре Су-57
Изображение Tatyana Kazakova с сайта Pixabay

В авиационной части парада Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, примут участие четыре истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами (авиакомплексы «Кинжал»), четыре истребителя 5-го поколения Су-57, а также 20 вертолетов.

Сообщается, что в состав парадной авиагруппы также входят воздушный радар А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95 МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22 М 3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В ходе праздничного мероприятия запланирована имитация дозаправки в воздухе Ту-160 от Ил-78. В группу включены истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35 С, вертолеты - Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28 Н. Замкнут строй авиации пять штурмовиков Су-25 с дымами в цветах российского триколора. Таким образом, в небе над столицей появятся 75 машин, что символизирует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с эпидемией коронавируса не принимались. Между тем представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подготовка к параду проводится по плану. Как стало известно, 1 апреля на подмосковном полигоне Алабино прошли тренировку экипажи 30 танков Т-34.

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