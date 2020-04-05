Роскосмос показал спутниковые снимки строек инфекционных центров Минобороны

Сегодня, 10:16

Анна Лисова

0

Image 16+
Роскосмос показал спутниковые снимки строек инфекционных центров Минобороны
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Спутниковый мониторинг стоек инфекционных центров Минобороны осуществляет Роскосмос. Госкорпорация опубликовала снимки строящихся центров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, передает ТАСС. Снимки эти были получены при помощи аппарата «Ресурс-П».

«Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли Научным центром оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», - отмечает пресс-служба госкорпорации.

На строительство 16 инфекционных центров правительство РФ ранее выделило 8,8 млрд рублей. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, строительство этих центров завершится к 15 мая. До 30 апреля будут построены восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. В мае завершится строительство еще 8 центров. Общая вместимость всех инфекционных центров, которые возводятся для лечения больных COVID-19, будет составлять 1,6 тыс. мест.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Роскосмос показал спутниковые снимки строек инфекционных центров Минобороны

Сегодня, 10:16

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии здоровья главврача Дениса Проценко

Вчера, 23:53

В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии главврача Дениса Проценко

Вчера, 17:17

Ведущая НТВ Ирада Зейналова рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Вчера, 14:10

Руслан Осташко прокомментировал выход трейлера к фильму «Шугалей»

Вчера, 13:55

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Вчера, 11:48

Соловьев раскритиковал россиян, жалующихся на дефицит масок

Вчера, 10:43

В Хабаровском крае количество заболевших COVID-19 увеличилось до 11

5-04-2020, 11:49

Россияне боятся покупать фрукты и овощи из-за коронавируса

5-04-2020, 10:30

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

3-04-2020, 21:42

В РФ рекордно выросло число заболевших коронавирусом

2-04-2020, 11:32

Россияне в 2020 году могут потратить 3 трлн наличных сбережений из-за коронавируса

2-04-2020, 10:43

В Госдуме объяснили отличие карантина от самоизоляции

2-04-2020, 09:01

В Петербурге власти отказались от прямых выплат пострадавшим от коронавируса

1-04-2020, 13:36

Роспотребнадзор обязал россиян держать социальную дистанцию друг от друга не менее метра

1-04-2020, 12:44

В Петербурге Александровскую больницу закрыли на карантин

1-04-2020, 11:48

В Санкт-Петербурге умерших от коронавируса COVID-19 будут хоронить только в цинковых гробах

1-04-2020, 11:06

Российских врачей, работающих с коронавирусом, могут изолировать

1-04-2020, 10:26

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

30-03-2020, 15:14

Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

30-03-2020, 13:42

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров