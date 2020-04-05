Роскосмос показал спутниковые снимки строек инфекционных центров Минобороны

Спутниковый мониторинг стоек инфекционных центров Минобороны осуществляет Роскосмос. Госкорпорация опубликовала снимки строящихся центров для приема больных с коронавирусной инфекцией в Уссурийске, Волгограде и Нижнем Новгороде, передает ТАСС . Снимки эти были получены при помощи аппарата «Ресурс-П».

«Космические фотоснимки были приняты и обработаны оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли Научным центром оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы», - отмечает пресс-служба госкорпорации.

На строительство 16 инфекционных центров правительство РФ ранее выделило 8,8 млрд рублей. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, строительство этих центров завершится к 15 мая. До 30 апреля будут построены восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. В мае завершится строительство еще 8 центров. Общая вместимость всех инфекционных центров, которые возводятся для лечения больных COVID-19, будет составлять 1,6 тыс. мест.