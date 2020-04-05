В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии здоровья главврача Дениса Проценко

Вчера, 23:53

Ольга Громова

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии здоровья главврача Дениса Проценко

СМИ узнали о том, как себя чувствует Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы №40 в Коммунарке. Неделю назад у медика был диагностирован коронавирус.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что коронавирус COVID-19 у его коллеги Дениса Проценко протекает в легкой форме.

Петриков напомнил, что врачи, медсестры и другой медперсонал, который так или иначе вынужден взаимодействовать с зараженными коронавирусом пациентами, всегда будет в зоне риска. Вероятность заразиться самим сохраняется всегда. Даже специальные защитные костюмы не могут гарантировать стопроцентную защиту, передает РИА Новости.

Напомним, 31 марта сего года Денис Проценко на своей странице в Facebook подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что он заразился коронавирусом. При этом главврач рассказал, что заболевание протекает в легкой форме, поэтому он принял решение самоизолироваться в рабочем кабинете, где есть все возможности для осуществления управленческих функций.

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