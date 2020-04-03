В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии главврача Дениса Проценко

Сегодня, 17:17

Анна Лисова

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В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии главврача Дениса Проценко

Появилась информация о том, как себя чувствует главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что Денис Проценко переносит COVID-19 в легкой форме, пишет Лента.Ру.

Петриков отметил, что риск заражения коронавирусом у врачей и других медработников, которые взаимодействуют с больными COVID-19, или даже работают в больницах, где лечат это заболевание, сохраняется всегда. Даже специальная защитная одежда не гарантирует полной защиты от заражения.

Сейчас, отметил Петриков, приоритетной задачей властей в борьбе с COVID-19 должна быть и забота о медперсонале.

Напомним, 31 марта Денис Проценко на свой странице в Facebook рассказал, что заразился коронавирусом. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Врач решил изолироваться в своем рабочем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы и управления больницей. Поэтому даже сейчас он активно взаимодействует с персоналом больницы, которую возглавляет, чтобы обеспечить максимально эффективную работу медучреждения.

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