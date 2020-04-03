Ведущая НТВ Ирада Зейналова рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России

Телеведущая Ирада Зейналова в эфире программы «Итоги недели» оговорилась и сообщила о «40 тысячах» погибших от коронавируса в России. Армен Гаспарян не смог сдержаться и поинтересовался, все ли у нее в порядке, сообщает «Царьград».

Ирада Зейналова, ведущая телеканала НТВ, допустила оговорку, которой буквально шокировала миллионы россиян в стране. Вместо числа 45 она заявила о 40 тысячах.

«Каждый сидит и думает, что делать дальше? В России больше пяти тысяч заражённых, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением - больше 200 тысяч человек», - цитирует ее «Царьград».

Добавим, что во время этой нелепой оговорки на экране высвечивалась статистика, где было написано, что число погибших в России от COVID-19 достигло 45 человек.

Политолог Армен Гаспарян, воображая, какую панику может вызвать подобная оговорка, сразу же внес ясность.

«НТВ, у вас всё хорошо?», - спросил он, уточнив, о каких погибших идет речь.

Напомним, с апреля введена уголовная ответственность в России за распространение фейковой информации.



