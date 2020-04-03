Соловьев раскритиковал россиян, жалующихся на дефицит масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал россиян, которые постоянно жалуются на нехватку масок в аптеках. По его мнению, на карантине времени достаточно доя того, чтобы сделать ее себе самостоятельно.
При этом он добавил, что теперь можно даже иголкой и ниткой не вооружаться. Соловьев обратил внимание на то, что уже даже можно не сшивать ткань, а свернуть.
К слову, российские предприятия по изготовлению средств защиты работают на полную мощь. Согласно данным Минпромторга, по состоянию на 31 марта порядка 20 предприятий производят в сутки 1,6 миллионов одноразовых масок.
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