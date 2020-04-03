Соловьев раскритиковал россиян, жалующихся на дефицит масок

Сегодня, 10:43

Ольга Громова

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Соловьев раскритиковал россиян, жалующихся на дефицит масок
Photo by De an Sun on Unsplash

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал россиян, которые постоянно жалуются на нехватку масок в аптеках. По его мнению, на карантине времени достаточно доя того, чтобы сделать ее себе самостоятельно.

«Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы сделать эту маску, то им самим стало бы спокойней», — заявил журналист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

При этом он добавил, что теперь можно даже иголкой и ниткой не вооружаться. Соловьев обратил внимание на то, что уже даже можно не сшивать ткань, а свернуть.

К слову, российские предприятия по изготовлению средств защиты работают на полную мощь. Согласно данным Минпромторга, по состоянию на 31 марта порядка 20 предприятий производят в сутки 1,6 миллионов одноразовых масок.

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