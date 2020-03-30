В РФ рекордно выросло число заболевших коронавирусом

В России рекордно выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки (1-2 апреля) в стране зафиксирован 771 новый случай заражения, сообщает агентство URA со ссылкой на информацию портала «Стопкоронавирус.рф».

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 29 регионах РФ. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за минувшие сутки скончались.

Таким образом, количество жертв коронавируса в России по состоянию на 2 апреля достигло уже 30 человек.

Всего в РФ на текущий момент зарегистрировано 3548 случаев заражения. Сообщается о том, что 235 пациентов уже выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что примерно у 20 процентов зараженных коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. При этом 14 процентов от общего количества заболевших переносят заболевание тяжело.

Напомним, самые уязвимые перед коронавирусом - пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями, особенно с недугами сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

Ранее ученые назвали самый явный признак заражения - потеря обоняния. Среди других симптомов - повышение температуры, кашель, одышка.



