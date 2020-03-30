В Госдуме объяснили отличие карантина от самоизоляции

Отличие между карантином и самоизоляцией объяснил член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич, передает ТАСС . Так, карантин применяется только к людям, у которых уже подтверждена инфекция, или к тем, в кого есть подозрение на инфекцию. Карантин в России сейчас действует для всех, кто прибыл из-за границы начиная с 18 марта.

Самоизоляция – это более мягкие меры. При самоизоляции максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой. Несмотря на то, что объявлена самоизоляция, люди, которые трудятся на непрерывных социально значимых производствах и вынуждены ходить на работу. Но им необходимо соблюдать ряд правил, чтобы снизить риск заражения.

Так, обязательно следует выходить на улицу в маске и перчатках. Необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5-2 метра, а также следует как можно чаще мыть руки, либо обрабатывать их антисептиком. Менделевич подчеркнул, что режим самоизоляции поможет снизить темпы распространения коронавируса. Но, не исключено, что в России будут введены и карантинные меры. На такой шаг власти могут пойти, если будет превышен критический порог.