В Петербурге власти отказались от прямых выплат пострадавшим от коронавируса

Прямые выплаты жителям, доходы которых упали из-за пандемии коронавируса, Санкт-Петербург позволить себе просто не в состоянии. Об этом во время заседания Законодательного собрания первого апреля заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка».

Он презентовал проект документа о бюджетном процессе, который подразумевает перераспределение средств для финансирования мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Борис Вишневский, лидер фракции «Яблоко», в ходе обсуждения задал вопрос, будут ли в Петербурге практиковаться прямые выплаты, наподобие американских, направленные в поддержку горожан, потерявших часть доходов из-за сложившейся с распространением коронавируса ситуации.

«Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке, по полторы тысячи долларов мы не можем себе позволить», - ответил Елин.

В то же время вице-губернатор напомнил, что питерские пенсионеры, которые будут соблюдать режим самоизоляции, в качестве поддержки могут рассчитывать на выплату в размеру 2 тысяч рублей.

Напомним, в Петербурге из-за риска распространения коронавируса на карантин ушла целая больница - Александровская. Двери медучреждения закрыты на вход и на выход.