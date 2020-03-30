В Петербурге власти отказались от прямых выплат пострадавшим от коронавируса

Сегодня, 13:36

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге власти отказались от прямых выплат пострадавшим от коронавируса

Прямые выплаты жителям, доходы которых упали из-за пандемии коронавируса, Санкт-Петербург позволить себе просто не в состоянии. Об этом во время заседания Законодательного собрания первого апреля заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка».

Он презентовал проект документа о бюджетном процессе, который подразумевает перераспределение средств для финансирования мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Борис Вишневский, лидер фракции «Яблоко», в ходе обсуждения задал вопрос, будут ли в Петербурге практиковаться прямые выплаты, наподобие американских, направленные в поддержку горожан, потерявших часть доходов из-за сложившейся с распространением коронавируса ситуации.

«Мы такое позволить себе просто не можем. Тотальной прямой раздачи, как в Америке, по полторы тысячи долларов мы не можем себе позволить», - ответил Елин.

В то же время вице-губернатор напомнил, что питерские пенсионеры, которые будут соблюдать режим самоизоляции, в качестве поддержки могут рассчитывать на выплату в размеру 2 тысяч рублей.

Напомним, в Петербурге из-за риска распространения коронавируса на карантин ушла целая больница - Александровская. Двери медучреждения закрыты на вход и на выход.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

30-03-2020, 15:14

Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

30-03-2020, 13:42

Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус

30-03-2020, 11:01

Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

29-03-2020, 22:27

Названы самые популярные фильмы во время карантина у россиян

28-03-2020, 19:41

Вирусолог спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться по России

28-03-2020, 17:20

В Карелии полностью остановлен общественный транспорт: распоряжение губернатора

27-03-2020, 19:44

Пенсионеров не будут наказывать за нарушение карантина

27-03-2020, 15:10

Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

27-03-2020, 14:14

Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

27-03-2020, 09:31

В Петербурге рынок такси просел на 30% из-за коронавируса

27-03-2020, 01:51

Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров

27-03-2020, 00:22

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии COVID-19 в России

26-03-2020, 18:58

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

26-03-2020, 16:52

Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму

26-03-2020, 12:45

Врач из Иваново заразил двух человек коронавирусом после поездки в ОАЭ

26-03-2020, 00:45

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

25-03-2020, 20:50

Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

21-03-2020, 12:27

СМИ раскрыли личность первой жертвы коронавируса в России

19-03-2020, 20:16

В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

19-03-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров