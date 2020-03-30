Роспотребнадзор обязал россиян держать социальную дистанцию друг от друга не менее метра

Глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова выдала распоряжение, которое обязывает россиян соблюдать социальную дистанцию и находиться друг от друга на расстоянии не менее метра.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», - сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов pravo.gov.ru первого апреля, в среду.

Анна Попова также обязала глав регионов изолировать на 14 суток всех, кто в эти дни вернулся в РФ из-за рубежа.

Так, жители столицы должны быть изолированы в домашних условиях. Россияне из других регионов страны должны быть помещены в медицинское учреждение с обязательным наблюдением врачей. Тем, кто возвращается в РФ с симптомами ОРВИ, обязательно надо сделать тест на коронавирус.

Напомним, в России уже свыше 2300 заболевших. Умерли 17 человек. Но при этом 121 человек уже выздоровел.

Ранее врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро в интервью РИА Новости рассказал, что в ситуации с коронавирусом расстояние имеет значение.

Нельзя собираться в группы, здороваться за руку, целоваться. Надо осознать опасность пребывания в местах массового скопления людей.