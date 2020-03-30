Роспотребнадзор обязал россиян держать социальную дистанцию друг от друга не менее метра

Сегодня, 12:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Роспотребнадзор обязал россиян держать социальную дистанцию друг от друга не менее метра

Глава Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова выдала распоряжение, которое обязывает россиян соблюдать социальную дистанцию и находиться друг от друга на расстоянии не менее метра.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», - сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов pravo.gov.ru первого апреля, в среду.

Анна Попова также обязала глав регионов изолировать на 14 суток всех, кто в эти дни вернулся в РФ из-за рубежа.

Так, жители столицы должны быть изолированы в домашних условиях. Россияне из других регионов страны должны быть помещены в медицинское учреждение с обязательным наблюдением врачей. Тем, кто возвращается в РФ с симптомами ОРВИ, обязательно надо сделать тест на коронавирус.

Напомним, в России уже свыше 2300 заболевших. Умерли 17 человек. Но при этом 121 человек уже выздоровел.

Ранее врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро в интервью РИА Новости рассказал, что в ситуации с коронавирусом расстояние имеет значение. 

Нельзя собираться в группы, здороваться за руку, целоваться. Надо осознать опасность пребывания в местах массового скопления людей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

30-03-2020, 15:14

Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

30-03-2020, 13:42

Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус

30-03-2020, 11:01

Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

29-03-2020, 22:27

Названы самые популярные фильмы во время карантина у россиян

28-03-2020, 19:41

Вирусолог спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться по России

28-03-2020, 17:20

В Карелии полностью остановлен общественный транспорт: распоряжение губернатора

27-03-2020, 19:44

Пенсионеров не будут наказывать за нарушение карантина

27-03-2020, 15:10

Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

27-03-2020, 14:14

Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

27-03-2020, 09:31

В Петербурге рынок такси просел на 30% из-за коронавируса

27-03-2020, 01:51

Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров

27-03-2020, 00:22

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии COVID-19 в России

26-03-2020, 18:58

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

26-03-2020, 16:52

Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму

26-03-2020, 12:45

Врач из Иваново заразил двух человек коронавирусом после поездки в ОАЭ

26-03-2020, 00:45

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

25-03-2020, 20:50

Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

21-03-2020, 12:27

СМИ раскрыли личность первой жертвы коронавируса в России

19-03-2020, 20:16

В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

19-03-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров