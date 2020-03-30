В Санкт-Петербурге умерших от коронавируса COVID-19 будут хоронить только в цинковых гробах

В Санкт-Петербурге умерших от коронавируса COVID-19 будут хоронить только в герметичных цинковых гробах. Такое распоряжение выдала главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

Родственники умершего от коронавируса могут выбрать альтернативу традиционному методу захоронения и согласиться на кремацию.

В выданном санврачом «Предписании о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» говорится, что на период пандемии в Санкт-Петербурге проведение прощальных церемоний, а также похорон, строжайше запрещено.

Как пишет «Фонтанка.ru», ссылаясь на обязательный для исполнения документ Роспотребнадзора, «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими» должны городские власти.

Как именно будет осуществляться процесс погребения и допустят ли на похороны хотя бы нескольких родственников, не сообщается.

Напомним, с 18 марта в городе на Неве запрещены пышные свадьбы.