Российских врачей, работающих с коронавирусом, могут изолировать

Сегодня, 10:26

Ольга Громова

0

Image 16+
Российских врачей, работающих с коронавирусом, могут изолировать

В России планируют до конца пандемии изолировать врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом в больнице. Они не смогут проводить нерабочее время с семьями. Им будут выделены помещения для отдыха в медучреждениях или в специальных гостиницах.

Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА в самое ближайшее время рассмотрят возможность принятия решения об изоляции медперсонала, который работает с зараженными коронавирусом людьми, от остального общества. Делается это во благо россиян. Известно, что во всем мире ежедневно сотни медиков рискуют своим здоровьем и заражаются новым коронавирусом.

Вчера стало известно, что в число инфицированных попал и главврач главной коронавирусной больницы России в поселке Коммунарка Денис Проценко.

Поручение было дано после заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Принять решение об изоляции медиков в правительстве намерены до 2 апреля.

«Минздраву, Минэкономразвития и ФМБА РФ проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медработников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в условиях преимущественно медицинских организаций, а также при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения», - сказано в документе.

Напомним, в РФ уже диагностировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв нового заболевания 17, выздоровевших - 121.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ недавно предупредил, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Это значит, что в ближайшее время количество заболевших будет расти. К концу апреля уровень заболеваемости должен снизиться и пойти на спад.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

30-03-2020, 15:14

Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

30-03-2020, 13:42

Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус

30-03-2020, 11:01

Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

29-03-2020, 22:27

Названы самые популярные фильмы во время карантина у россиян

28-03-2020, 19:41

Вирусолог спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться по России

28-03-2020, 17:20

В Карелии полностью остановлен общественный транспорт: распоряжение губернатора

27-03-2020, 19:44

Пенсионеров не будут наказывать за нарушение карантина

27-03-2020, 15:10

Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

27-03-2020, 14:14

Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

27-03-2020, 09:31

В Петербурге рынок такси просел на 30% из-за коронавируса

27-03-2020, 01:51

Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров

27-03-2020, 00:22

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии COVID-19 в России

26-03-2020, 18:58

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

26-03-2020, 16:52

Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму

26-03-2020, 12:45

Врач из Иваново заразил двух человек коронавирусом после поездки в ОАЭ

26-03-2020, 00:45

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

25-03-2020, 20:50

Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

21-03-2020, 12:27

СМИ раскрыли личность первой жертвы коронавируса в России

19-03-2020, 20:16

В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

19-03-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров