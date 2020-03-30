Российских врачей, работающих с коронавирусом, могут изолировать

В России планируют до конца пандемии изолировать врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом в больнице. Они не смогут проводить нерабочее время с семьями. Им будут выделены помещения для отдыха в медучреждениях или в специальных гостиницах.

Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА в самое ближайшее время рассмотрят возможность принятия решения об изоляции медперсонала, который работает с зараженными коронавирусом людьми, от остального общества. Делается это во благо россиян. Известно, что во всем мире ежедневно сотни медиков рискуют своим здоровьем и заражаются новым коронавирусом.

Вчера стало известно, что в число инфицированных попал и главврач главной коронавирусной больницы России в поселке Коммунарка Денис Проценко.

Поручение было дано после заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Принять решение об изоляции медиков в правительстве намерены до 2 апреля.

«Минздраву, Минэкономразвития и ФМБА РФ проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медработников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в условиях преимущественно медицинских организаций, а также при необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения», - сказано в документе.

Напомним, в РФ уже диагностировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв нового заболевания 17, выздоровевших - 121.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ недавно предупредил, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Это значит, что в ближайшее время количество заболевших будет расти. К концу апреля уровень заболеваемости должен снизиться и пойти на спад.