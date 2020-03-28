Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

Сегодня, 13:42

Анна Лисова

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Телезвезды призвали россиян оставаться дома и ограничить контакты

Звезды телевидения обратились к россиянам с призывом оставаться дома и ограничить контакты с посторонними и даже с друзьями. 

17 российских телеканалов присоединились к международной акции #оставайсядома (#stayathome). Ее поддержали Первый, «Россия 1», «Россия 24», «Культура», НТВ, ТНТ, «Пятница!», ТВ3, «Матч ТВ», «Супер», ТНТ4, 2х2, СТС, Че, «Домашний», СТС Kids, СТС Love. На этих телеканалах показывают межпрограммные заставки с призывом оставаться дома. 

К телезрителям обращаются Гарик Харламов, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко, Лиза Арзамасова и другие знаменитости. Они призывают сейчас максимально ограничить социальные контакты и быть дома. А телевидение поможет скрасить досуг, ведь выбор для зрителей сейчас огромен. 

Эксперты отмечают, что российские телеканалы проявили единодушие и солидарность третий раз. Впервые это произошло в марте 1995 года после убийства журналиста Владислава Листьева, когда каналы поменяли сетку вещания. А в 2000 году во время пожара на Останкинской башне каналы предоставляли друг другу свои мощности для вещания. 

В сложившейся ситуации, отмечают главы каналов, важно проявить солидарность и направить совместные усилия на то, чтобы побороть проблему, угрожающую жизни многих людей. Ведь чем больше людей останется дома, тем меньше шансов у коронавируса распространяться дальше. 

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