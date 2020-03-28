Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Вчера, 22:27

Ольга Громова

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Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, пишет издание Что происходит.

В него попали детские товары (актуально для тех, у кого есть дети - у них есть потребность в сосках и бутылочках), моющие средства и мыло, а также санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

Четвертым и пятым пунктами значатся средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства. Тем, у кого есть животные, стоит позаботиться о кормах для них и ветеринарных препаратах.

В перечне, как передает НТВ, значатся также бензин и ДТ, газ, автозапчасти, электрооборудование и кабель, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

В перечень не забыли включить садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы, а также все необходимое для предупреждения возгорания и тушения пожаров.

В списке товаров первой необходимости также значатся печатные газеты и журналы, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и табак.

На организации, которые обеспечивают население такими товарами, не распространяется нерабочая неделя.

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