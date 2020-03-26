Названы самые популярные фильмы во время карантина у россиян

Пандемия коронавируса заставила россиян, как и жителей других стран, находиться на карантине, сообщает издание Что происходит. Поэтому многие онлайн-кинотеатры открывают свои бесплатные доступы для просмотра.

«Фильм Про» опубликовал рейтинг картин, который был составлен на основе статистики российских онлайн-платформ, таких, как в Ivi, Wink, Okko, Megogo, КиноПоиск HD, iTunes, Google Play и Tvzavr. Лидером рейтинга стала картина «Джуманджи: Новый уровень», которая вышла в декабре 2019 года. Кассовый сбор фильма в мире составил 796 миллионов долларов. Второе место по популярности занял фильм 2011 года «Заражение». Спустя девять лет после выхода на экраны картина снова популярна. В фильме Содерберга рассказывается об опасной инфекции, которая забрала жизни 26 миллионов человек. События в триллере и в жизни очень реалистичны, чем и объясняется популярность картины. На третьем месте «Звездные войны: Скайуокер. Восход» - заключительная часть саги. Четвертое место у фильма «Достать ножи», а пятое у «Джокера», который стал самым обсуждаемым фильмом. В рейтинг также попали «Холоп», все части «Мстителей», «Ford против Ferrari», «Холодное сердце 2» и «Малефисента: Владычица тьмы».



