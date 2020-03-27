Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

Третьей россиянкой, умершей от коронавируса, стала 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва». По данным радиожурналистов, пенсионерка пыталась пять дней лечиться самостоятельно, но улучшение не наступало. Когда ее госпитализировали, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Анализ также подтвердил у женщины наличие коронавируса.

Ранее в оперативном штабе проинформировали, что количество умерших от коронавируса в РФ увеличилось до трех. При этом количество зараженных постоянно растет. Так, за одни только минувшие сутки это число выросло до 1036. В столице России нынче насчитывается 703 пациента с коронавирусом. В число инфицированных попал и знаменитый певец Лев Лещенко. О заражении коронавирусом сообщил и писатель Борис Акунин.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай сообщил в ВОЗ о вспышке пневмонии в Ухане, вызванной новым коронавирусом. ВОЗ присвоила ему название COVID-19. Новый коронавирус очень быстро распространился по миру - в данный момент зараженные есть в 199 странах мира.

По информации на утро 27 марта, в мире COVID-19 поразил 538 758 человек. Умерли 24 215 человек, выздоровели пока только 124 140. Лидером по количеству жертв продолжает оставаться Италия. Там умерли уже 10 361 человек. По числу заражений США уже обогнали Китай - там инфицированы 85 840 человек.