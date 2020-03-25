Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров

Сегодня, 00:22

Анна Лисова

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Минобороны до 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров

В России будет построено 16 инфекционных центров на базе модульных быстропроизводимых конструкций. 

Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания правительства, сообщает ТК «Звезда».

«Хотел бы поблагодарить за оперативное выделение средств на строительство 16 инфекционных центров общей емкостью на 1 600 койко-мест», - сказал Шойгу.

На эти цели Минобороны уже выделило 8,8 млрд рублей. Они будут возведены в 15 субъектах Российской Федерации, во всех военных округах. Инфекционные центры будут построены в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине в Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. К их строительству приступили еще 20 марта, и сейчас круглосуточно на объектах работают 3 тыс. человек, задействовано 750 единиц техники.

В Минобороны планируют, что 8 центров будут сданы еще до 30 апреля, а до 15 мая завершится строительство остальных.

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