Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 при самом благоприятном развитии событий пойдет на спад этим летом, при худшем - задержится еще на один сезон. Такого мнения придерживается вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Самый оптимистичный сценарий предполагает, что к лету США и Европа смогут переломить ситуацию с высоким уровнем летальности и взять ситуацию в свои руки, под контроль. В самом худшем коронавирус проникнет во все уголки планеты.

«Тогда следующий сезон зимний мы проведем в условиях полноценной эпидемии», - молвил Щелканов в эфире программы «Крутая история», что выходит на телеканале НТВ.

Промежуточный сценарий развития событий подразумевает распространения коронавируса еще на один сезон. В этом случае Европе надо сплотиться, чтобы общими условиями обеспечить жесткий карантин.

Эксперт допускает, что в этом случае Китай, вероятнее всего, закроет границы от Европы и США, поскольку в Поднебесной ситуация стабилизируется и становится лучше день ото дня.

Щелканов также оценил меры, предпринятые российским правительством. По его словам, именно благодаря отечественной системе биологической безопасности вирус не проникал на территорию России в течение двух месяцев. Это дало возможность собрать достаточное количество тест-систем и выработать план действий.



