Более тысячи людей госпитализированы с пневмонией в Крыму

Почти полторы тысячи человек находятся сейчас в крымских больницах с диагнозом ОРВИ, из них у тысячи пациентов - пневмония. Такие данные статистики на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса привел министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

По его словам, на стационарное лечение в больницы Крыма с признаками ОРВИ были доставлены 1447 человек, конкретно с пневмонией - 1039 человек.

«Для Крыма это колоссальное количество», - резюмировал министр.

Игорь Чемоданов призвал крымчан не терять лучшие человеческие качества и всегда оставаться людьми.

«Если человек кашлянул где-то – это не значит, что у него коронавирус», - отметил он.

В то же время он посоветовал жителям полуострова придерживаться рекомендаций врачей, тщательно соблюдать гигиену, помнить о социальной дистанции.

В данный момент в Крыму зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом. Все они завозные.

В России между тем растет количество заболевших - в стране насчитывается 658 случаев.