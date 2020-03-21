Врач из Иваново заразил двух человек коронавирусом после поездки в ОАЭ

Врач из областной больницы в Иванове после возвращения из конференции в Объединенных Арабских Эмиратах еще неделю работал в лечебном заведении, несмотря на очевидные симптомы заболевания коронавирусом, и заразил двух человек.

Случай с ивановским врачом, который вернулся из-за границы и не самоизолировался, вызвал негодование горожан. Они считают, что врач должен был быть ответственным в первую очередь как медик — осознавать риск, которому подвергает своих пациентов, даже если на момент возвращения не были изданы распоряжения по специальным мерам карантина.

В областном департаменте здравоохранения не отрицают, что хирург обращался в Роспотребнадзор за консультациями, но подчеркивают, что в то время эпидемия еще не была объявлена, а страна, из которой вернулся врач, не входила в список опасных. Доктор получил консультации в Роспотребнадзоре и проработал два дня, и тогда вышло распоряжение провести проверку всех вернувшихся из-за границы.

И вот оказалось, что хирург заразил по меньшей мере двух человек. Всего проверены 53 человека, остались непроверенными лишь двое.

По данным "Регион Онлайн", дело в том, что руководители врача не согласились с его вынужденной изоляцией и отдали распоряжение выйти на работу, а тестировался он лишь спустя неделю.