Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

Сегодня, 12:27

Ольга Громова

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Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням ставропольского минздрава и профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета неделю ходила на работу с коронавирусом и всех заражала. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Наши коллеги с телевидения указывают, что инфекционист скрыла от всех факт своих испанских каникул - она выезжала из России в первых числах марта.

10 марта женщина вышла на работу, проигнорировав 14-дневный карантин. 

С 10-го по 17 марта она контактировала с иностранными студентами и сотрудниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, отмечают журналисты.

При этом указывается, что наконец-то стало понятно, кем является первый зараженный коронавирусом в Ставрополье и откуда он прибыл.

Специалистам удалось отследить все контакты инфекциониста. В данный момент все люди находятся на самоизоляции.

Главного инфекциониста с подозрением на коронавирус госпитализировали 17 марта. В данный момент женщине грозит уголовное дело.

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