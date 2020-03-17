СМИ раскрыли личность первой жертвы коронавируса в России

В четверг, 19 марта, в России зарегистрирован первый случай смерти у пациентки с коронавирусом. Погибшая - 79-летняя женщина с целым «букетом» хронических заболеваний, в том числе диабетом и атеросклерозом. «Московский комсомолец» раскрыл личность умершей россиянки.

По данным издания, это преподаватель, профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева.

Ее госпитализировали 13 марта. Сначала - в частную клинику, а через два дня женщину перевели в инфекционную больницу №2, поскольку сделанный тест на коронавирус показал положительный результат.

Во время пребывания в больнице россиянка находилась в изолированном боксе. Тем не менее, на карантин до 28 марта решено было отправить всю бригаду скорой помощи, а также дежурных врачей из городской больницы №7 - эти медики занимались госпитализацией пациентки. Анализы этих людей станут известны позднее.

Журналисты узнали, что стартовые симптомы медики принимали за пневмонию, а не за коронавирусную инфекцию.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь», - говорится в официальном сообщении созданного в Москве Оперативного штаба по коронавирусу.

По информации «Ленты», преподаватель до самого момента госпитализации ходила на работу, посему университет закрыт на карантин. Также составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем она непосредственно контактировала.

Добавим, что за минувшие сутки число зараженных в Российской Федерации увеличилась на 52 человека. Сейчас в стране уже 199 человек с коронавирусом (утром 19 марта статистика говорила о 147 зараженных).

Новые инфицированные выявлены в 23 регионах России.