Сроки окончания эпидемии коронавируса в России обозначили в НИИ гриппа

Сегодня, 13:38

Ольга Громова

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Сроки окончания эпидемии коронавируса в России обозначили в НИИ гриппа

Эпидемия коронавируса COVID-2019 на территории России закончится к началу лета нынешнего года. В этом уверен старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Юрьевич Никоноров. Сроки окончания вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, кандидат медицинских наук обозначил в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот».

Специалист подчеркнул, что сейчас трудно делать прогнозы о распространении коронавируса в стране и по миру. Но в данной ситуации, полагает он, следует обратить свой взор на Китай. Опыт Поднебесной показал, что от периода начала массового заражения до окончания вспышки проходит примерно два месяца.

Эксперт полагает, что предотвратить эпидемию сейчас уже невозможно (в данный момент в РФ 147 зараженных, 1 смертельный исход), но затормозить распространение коронавируса по стране сейчас в силах граждан. Надо не только тщательно соблюдать меры гигиены, ходить в масках и реже бывать в местах массового скопления людей, но и отказаться от некоторых вредных привычек.

«У некоторых людей есть очень вредные привычки, несущие угрозу горожанам на фоне пандемии, – это освобождение дыхательных путей через сморкание, плевки на тротуары. От такого нужно отказываться. Также важно искоренить курение на остановках, в подъездах», - цитирует Никанорова «МедикФорум».

Напомним, за минувшие сутки в китайской провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться по миру, не было зарегистрировано ни единого случая заражения. Не зафиксировано в Поднебесной и смертельных случаев. Специалисты зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом в других провинциях Китая. Все они являются привозными - то есть вирус был завезен путешественниками из других стран в Китай.

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