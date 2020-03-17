В Амурской области будут судить женщину за распространение фейков о коронавирусе

Сегодня, 10:07

Ольга Громова

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В Амурской области будут судить женщину за распространение фейков о коронавирусе

Впервые в России за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции осудят женщину - жительницу города Свободный Амурской области. Фейки она распускала в социальных сетях, сообщили в УМВД региона.

Сотрудники полиции осуществили мониторинг социальных сетей и выявили случай распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В содействии с ФСБ выяснилось, что фейки исходили от местной жительницы.

На женщину уже составили материалы об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). В ближайшее время ей предстоит предстать перед судом и ответить за содеянное. Штраф, к слову, может быть назначен немаленький - от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил, что будет пресекать деятельность СМИ и пользователей соцсетей, распространяющих недостоверную информацию, вследствие чего уровень паники населения на фоне пандемии COVID-19 растет.

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