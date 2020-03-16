Камеры видеонаблюдения в Москве выявили свыше 200 нарушивших режим самоизоляции граждан

Камеры системы «Безопасный город» в Москве уличили свыше 200 граждан в том, что они нарушили режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусом. Тем самым эти люди подвергли других жителей и гостей столицы рискам потенциального заражения новым коронавирусом. Об этом во время очередного заседания в Мосгордуме заявил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

По его словам, система «Безопасный город» доказала свою эффективность и во время осуществления контроля за соблюдением гражданами карантинного режима. Не говоря уже о том, что в 2019 году она помогла раскрыть 4 тысячи преступлений, а также помогла задержать 8 находившихся в розыске преступников.

Олег Баранов рассказал, что сейчас в Москве стоит 178 тысяч камер наблюдения, в этом году планируется установить еще порядка 9 тысяч камер.

Напомним, по последней информации в РФ зафиксировано 114 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В мире заболевание уже поразило 198,1 тысячу человек. Количество летальных исходов приближается к 8 тысячам.

Граждан, которые нарушают режим самоизоляции, наказывают в большинстве стран мира.



