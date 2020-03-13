В Петербурге началась продуктовая «лихорадка» из-за коронавируса

В Петербурге началась продуктовая «лихорадка». Жители города на Неве в эти выходные массово ринулись в магазины на фоне паники из-за коронавируса, вследствие чего на кассах возникли огромные очереди. В одном из магазинов сети «Метро», что на Батырском проспекте, местному жителю довелось простоять больше часа. Мужчина, впрочем, мужественно прошел испытание очередью и ушел из магазина с покупками. Многие жители Петербурга, потратив много времени в толпе, на нервах бросали свои тележки и уходили из магазинов с пустыми руками. Подобное можно было наблюдать в «Ленте».

Ажиотаж связан с усилением в городе мер в связи с угрозой коронавируса. Люди буквально сметают с полок сахар, консервы, крупы. В сети уже появились фотографии, на которых можно увидеть опустошенные прилавки. Продавцы на форумах пишут, что некоторые люди основательно подошли к закупкам стратегических запасов - макароны и крупы они скупают целыми тележками.

В целом же обстановка в магазинах Санкт-Петербурга спокойная, если не брать в счет очереди. Драк и давки не наблюдалось.

Напомним, в четверг, 5 марта, в Петербурге был зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Зараженным оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Все, кто с ним пересекался, были помещены на карантин или изолированы на дому. В данный момент в Петербурге шесть зараженных коронавирусом.