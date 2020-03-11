Иностранцы восхитились россиянками за рулем КамАЗа

Вчера, 23:30

Александр Зуев

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Иностранцы восхитились россиянками за рулем КамАЗа

На YouTube-канале Russia Insight появилось видео под названием «Грозная техника в нежных руках». Кадры, на которых четыре россиянки управляют КамАЗами, невероятно восхитили иностранных пользователей. Увидев русских женщин за рулём огромных машин, пользователи оценили, насколько они идеально ведут себя в экстремальных условиях, пишет ПолитРоссия.

Под этим видео появилось множество комментариев восторженных иностранцев.

«Спасибо, что поделились, так приятно видеть женщин, которые управляют этими огромными грузовиками», «Красивые русские девушки в гигантском русском грузовике... Не могу просить о большем», «Красивые и сильные! Люблю их!», «Неудивительно, что они всегда выигрывают Ралли Дакар. Дьявольское вождение. Даже у женщин», «Только что вернулись из России, женщины там задиры, водят грузовики, двухместные прицепы, автобусы, трамваи, едут на лошадях. Невероятно, на что они способны», «Западные державы допускают огромную ошибку, недооценивая русскую решительность», «У всех есть маникюр и макияж, кольца на пальцах. Это такой сильный контраст женственности и мужества», – написали комментаторы.

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