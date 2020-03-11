Lufthansa отменила рейсы из Петербурга

Люфтганза остановила авиаперелеты из крупнейших аэропортов Германии в Петербург. Полёты остановлены на неопределенный срок, все семь рейсов ежедневно, пишет "Фонтанка".

Однако, как запасной вариант остается Москва-Берлин. Также с 12.03 ограничено сообщение с Италией, Испанией, Францией. Позже в Пулково уточнили, что ограничения относятся только к российским авиакомпаниям. Полеты из Петербурга отменяют также Россия и S7. Аэрофлот объявил о прекращении полетов начиная с 13.03, как заявили в Оперативном штабе.

Из Шереметьево всё же будут летать несколько рейсов в Европу. Российских туристов, которые остались в Европе, будут эвакуировать чартерными рейсами.