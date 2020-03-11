СМИ рассказали, как получить больничный по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пройти медицинское тестирование на коронавирус можно только в государственных медицинских структурах.

В идеале, тестирование надо сделать два раза, с промежутком в неделю, так как инкубационный период достаточно длительный, пишет "Фонтанка".

Получить больничный, особенно если в недавнем прошлом были визиты в неблагополучные по коронавирусу страны, в Петербурге трудно, в отличие от Москвы, мэр которой издал соответствующее распоряжение выдавать всем "путешественникам" больничные, невзирая на наличие симптомов.

В Роспотребнадзоре советуют звонить на горячую линию Оперативного штаба по номеру 112. По этому номеру можно вызвать врача на дом, рассказать, в какой стране побывал, и получить больничный.