СМИ рассказали, как получить больничный по коронавирусу

Сегодня, 12:09

Сергей Кузнецов

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СМИ рассказали, как получить больничный по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пройти медицинское тестирование на коронавирус можно только в государственных медицинских структурах.

В идеале, тестирование надо сделать два раза, с промежутком в неделю, так как инкубационный период достаточно длительный, пишет "Фонтанка".

Получить больничный, особенно если в недавнем прошлом были визиты в неблагополучные по коронавирусу страны, в Петербурге трудно, в отличие от Москвы, мэр которой издал соответствующее распоряжение выдавать всем "путешественникам" больничные, невзирая на наличие симптомов.

В Роспотребнадзоре советуют звонить на горячую линию Оперативного штаба по номеру 112. По этому номеру можно вызвать врача на дом, рассказать, в какой стране побывал, и получить больничный.

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