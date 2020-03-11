Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Сегодня, 11:17

Ольга Громова

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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

В случае вспышки в России нового коронавируса стране угрожает четыре опасности. Об этом в группе «Неотложные состояния» в соцсети Facebook сообщил врач Владимир Будянский.

Первая угроза - смерть. Врач призвал людей 45-50 лет ее не бояться - они крайне редко подвержены вирусу. А вот для тех, кому 65 лет и больше, вирус представляет серьезную опасность. Также опасность нависла и над россиянами с тяжелыми заболеваниями, которые ослабляют иммунитет - это сердечная недостаточность, легочные недуги, онкология.

«Именно эта категория дает общую смертность от пяти до десяти процентов (Италия) от числа заболевших», - говорит Будянский.

Второй опасностью медик назвал возможное истощение системы здравоохранения. Он убежден, что увеличение количества тяжелых больных коронавирусом может обернуться нехваткой медперсонала (врачей, медсестер), а также аппаратов искусственной вентиляции легких, без которых просто невозможно обойтись.

Согласно ориентировочным подсчетам, в Москве есть порядка двух тысяч коек, которые могут быть использованы для тяжелых пациентов, а также больных после операций.

Если в течение месяца возникнет необходимость разместить несколько тысяч зараженных, Будянский убежден, что система встанет - мест для больных пенсионеров и послеоперационных больных просто не будет. Они не могут быть размещены рядом с заразными коронавирусными больными.

Третий вызов, с которыми придется столкнуться России - паника. Она присутствует в каждой стране и по мановению палочки ее избежать не удастся.

Четвертая опасность кроется в финансовых издержках каждого человека, который попадет под двухнедельный карантин. Согласно предположению врача, в такую ситуацию могут угодить половина россиян.

Врач советует россиянам сейчас особенно себя беречь, мыть почаще руки, ходить в масках, избегать рукопожатий.

Напомним, в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек уже вылечились и выписаны из больниц.

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