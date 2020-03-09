Силовики ищут пропавшую жительницу Миасса, контактную по коронавирусу

В Челябинской области полицейские разыскивают жительницу Миасса, которая недавно вернулась из Италии (страны, которая сейчас является главным очагом распространения коронавируса), но отказалась от сдачи анализов.

По информации регионального Минздрава, суд вынес постановление о принудительной госпитализации женщины. Однако это оказалось делом невозможным.

К жительнице Миасса, которая проводила свой отпуск в Италии, домой постоянно наведываются врачи в сопровождении полиции.

«Она должна была прийти на сдачу анализов на следующий день, но передумала и перестала отвечать на телефонные звонки. К ней по два-три раза в день приходят врачи и участковый, но дверь никто не открывает», - поведали в Минздраве.

При этом пока неизвестно, куда пропала женщина. Сегодня, 11 марта, дверь квартиры все же открыли - это была ее мать. Женщине зачитали и вручили под роспись постановление суда о принудительной госпитализации ее дочери. Возможно, мать повлияет на дочь, которая так беспечно относится не только к собственному здоровью, но и к здоровью близких.