Иммигрантам в России ужесточат допуск к работе

В Роспотребнадзоре подготовлен законопроект, ужесточающий медицинское освидетельствование иностранных граждан и иммигрантов. Медосмотр для разрешения на работу будет проводиться более тщательно.

Эти меры направлены на улучшение санитарной ситуации в России. Создается единая информационная система по эпидемиологии, которая будет заполняться сведениями, в том числе об иностранцах, въезжающих в страну с целью работы. Система позволит быстрее выявлять инфекции и предотвращать их, и более оперативно решать, впускать ли тех или иных иностранцев (ТАСС ).

Иностранцы, которые будут отказываться от медосмотра, не будут допускаться в страну. Освидетельствование иностранцев будет проводиться только в государственных организациях.