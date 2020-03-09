В Москве опровергли информацию о перепрофилировании больниц из-за коронавируса

В столичном департаменте здравоохранения опровергли заявления в некоторых СМИ, о том что некоторые больницы будут перепрофилированы для принятия больных коронавирусом.

Накануне в соцсети была вброшена информация о якобы получении приказа отправить всех пациентов в другие больницы, и подготовиться принимать больных коронавирусом (РИА Новости ).

В департаменте заявили, что это враньё, причём ярко провокационное. Медицинские учреждения Москвы действительно работают в режиме повышенной готовности, а 3 московских больницы — полностью готовы к быстрому и эффективному лечению пневмонии, в том числе коронавирусной. Проводятся курсы повышения квалификации врачей, врачи получают всю информацию о коронавирусе. Всех пациентов, поступающих с воспалением лёгких, проверяют на коронавирус. Больницы оснащены необходимым оборудованием для дезинфекции воздуха.