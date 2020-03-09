Самый маленький памятник города защитили от коронавируса

Сегодня, 01:17

Сергей Кузнецов

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Самый маленький памятник города защитили от коронавируса

Самый маленький памятник в Санкт-Петербурге горожане защитили маской от коронавируса.

Несмотря на дефицит масок в аптеках города, маленький герой местного фольклора все-таки получил одну маску. Неизвестно, кто решил "приодеть" бронзовую птицу.

Фонтанка замечает, что маска не даёт стопроцентной гарантии от заражения, но все же немного снижает риски, если её регулярно менять.

Медицинские маски в дефиците как в самом Санкт-Петербурге, так и в области. Такая ситуация продолжается уже неделю: раньше в продаже ещё были детские маски, взрослые жители были вынуждены шить маски, следуя совету местных чиновников.

Скульптура Чижика-Пыжика появилась в Петербурге в 1994 году. Много лет она была самым маленьким памятником в стране, но потом в Томске поставили столь же маленький памятник Лягушке.

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