Глава Минэнергетики проведет экстренное совещание с нефтяниками в среду

Сегодня, 18:52

Сергей Кузнецов

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Глава Минэнергетики проведет экстренное совещание с нефтяниками в среду

Министр энергетики России Александр Новак проведет в среду совещание с главами нефтяных компаний России, чтобы обсудить вопросы будущего сотрудничества с ОПЕК, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

На этой встрече будут решать, продолжать ли России кооперацию с ОПЕК.

Александр Новак пока не ответил на вопрос о завтрашнем совещании.

Ранее министр заявил, что цены на нефть восстановятся через несколько месяцев. Ситуация на нефтяном рынке не была неожиданной для российских властей, тем более для них не было новостью, что при понижении цен всегда повышается спрос. Нет ничего странного, что сейчас волатильная ситуация на рынке. Всегда после падения идет восстановление, заявил министр.

 

 

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